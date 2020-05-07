Как бы ни обострялись отношения между главными игроками в мире, ни китайцы, ни кто-либо еще не отказался пока от использования доллара. Об этом сообщил на днях бывший глава Совета безопасности Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

США на основании данных о внешней торговле обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Хотя попытки предпринимаются, пытаются разные страны начать торговать хотя бы на местном уровне при помощи местных же валют. Никто не станет нарушать равновесие в общем финансовом пространстве — резонанс может пойти такой разрушительной силы, что не поздоровится никому. Вспомните все эти разговоры про огромный американский государственный долг, про то, что доллары — это ничем не обеспеченная бумага. А кто-нибудь за десятилетия хотя бы раз попытался использовать этот рычаг давления на США? То-то и оно — никому это не выгодно пока», — объяснил Ходаковский.

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