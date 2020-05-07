По его словам, Китаю не выгодно резко отвечать Штатам, например, переводить внешнюю торговлю на юань.
«Хотя попытки предпринимаются, пытаются разные страны начать торговать хотя бы на местном уровне при помощи местных же валют. Никто не станет нарушать равновесие в общем финансовом пространстве — резонанс может пойти такой разрушительной силы, что не поздоровится никому. Вспомните все эти разговоры про огромный американский государственный долг, про то, что доллары — это ничем не обеспеченная бумага. А кто-нибудь за десятилетия хотя бы раз попытался использовать этот рычаг давления на США? То-то и оно — никому это не выгодно пока», — объяснил Ходаковский.
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