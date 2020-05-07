Дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева при всех своих талантах недостаточно готова к тому, чтобы взвалить на свои плечи ответственность за то, что происходит в стране. Об этом рассказал заведующий отделом Средней Азии и Казахстана института СНГ Андрей Грозин в недавнем комментарии РИА Новости

Очищение или интрига? Три загадки в увольнении дочери экс-президента Казахстана Назарбаева Дариги © РИА Новости, Асатур Есаянц | Перейти в фотобанк Маулен Ашимбаев, занявший вакантное после ухода Дариги Назарбаевой место сенатора.

«Так же точно, как и Гульнара Каримова никогда не была готова к тому, чтобы полностью ответить за то, что происходило и происходит в Узбекистане. То есть дело в личных качествах Дариги как политика, как человека, а не как представителя слабого пола», — подчеркнул эксперт.

Грозин также отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев, убирая этим решением Даригу от соблазна использовать главный после президентского пост в стране для решения своих проблем, фактически развязывает себе руки.

По его мнению, в результате такого решения возникла большая определенность и исчезло предположение, что сегодня-завтра Токаев по тем или иным причинам уйдет от власти, а по Конституции его пост займет Назарбаева.

Чтобы сделать прогнозы о транзите власти в Казахстане, необходимо посмотреть, какие действия будет предпринимать сама Дарига, потому что это человек очень весовой, и такие люди на малозначительные должности просто так не уходят, заключил специалист.