Пандемия коронавируса дает Украине шанс стать более успешной и самостоятельной. Но Украина могла бы воспользоваться этим шансом только в том случае, если бы у власти в стране находились люди, которые мыслили бы хотя бы точно так же, как руководство Китая. Об этом рассказал политтехнолог Михаил Чаплыга в недавнем интервью Ukrlife.TV

Пока коронавирус не клюнул. Даже пандемия не искупает бездействия президента Украины Зеленского © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

По его словам, другие страны с наступлением кризиса также стали скупать по очень дешевой цене долговые обязательства, когда кредиторы решили избавиться от этих активов, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими для себя потерями.

Украине следовало бы пойти по такому же пути, но на деле долговые обязательства государства будут скупать внутренние олигархи, чтобы контролировать страну вместо внешних кредиторов, подчеркнул Чаплыга.

Политтехнолог добавил, что Украина по примеру той же Испании могла бы национализировать наиболее прибыльные предприятия или даже списать часть внешнего долга, однако для этого к власти должны прийти государственники, а не временщики, как сейчас.