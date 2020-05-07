«Что сделали китайцы? Они довели ситуацию фактически до дна, а потом на этом днище взяли и скупили все иностранные конторы, заводы и фабрики, которые у них пооткрывались. Они взяли и выкупили доли, причем за копейки. Взяли и выкупили это все себе», — привел пример эксперт.
По его словам, другие страны с наступлением кризиса также стали скупать по очень дешевой цене долговые обязательства, когда кредиторы решили избавиться от этих активов, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими для себя потерями.
Украине следовало бы пойти по такому же пути, но на деле долговые обязательства государства будут скупать внутренние олигархи, чтобы контролировать страну вместо внешних кредиторов, подчеркнул Чаплыга.
Политтехнолог добавил, что Украина по примеру той же Испании могла бы национализировать наиболее прибыльные предприятия или даже списать часть внешнего долга, однако для этого к власти должны прийти государственники, а не временщики, как сейчас.