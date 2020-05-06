Госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление, что Евросоюз не присоединился к американским призывам в адрес Китая раскрыть правду о происхождении коронавируса. Он сказал об этом на пресс-конференции 6 мая, передает РИА Новости

Мир на двоих? Эксперты об итогах конфликта США — Китай © AP, Andy Wong, File Дональд Трамп и Помпео не раз упрекали Китай, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19, в недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса.

«ЕС провел конференцию доноров, Китай на ней был. То есть там была сторона, которая это устроила, — именно так, ведь это началось в китайском Ухане. Мы сожалеем об этом. С их (европейских стран — ред.) стороны не было призывов к прозрачности», — заявил Помпео.

Стоит отметить, что ранее офис директора национальной разведки США заявил, что вирус, скорее всего, не был создан искусственно. При этом он не уточнил о возможности того, что коронавирус проник наружу из лаборатории Института вирусологии в Ухане, на что не раз намекал генсек.