Ранее президент США Дональд Трамп и Помпео не раз упрекали Китай, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19, в недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса.
«ЕС провел конференцию доноров, Китай на ней был. То есть там была сторона, которая это устроила, — именно так, ведь это началось в китайском Ухане. Мы сожалеем об этом. С их (европейских стран — ред.) стороны не было призывов к прозрачности», — заявил Помпео.
Стоит отметить, что ранее офис директора национальной разведки США заявил, что вирус, скорее всего, не был создан искусственно. При этом он не уточнил о возможности того, что коронавирус проник наружу из лаборатории Института вирусологии в Ухане, на что не раз намекал генсек.