Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону дальнейшие шаги в сфере контроля над вооружениями. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США 6 мая

Страны «ядерной пятерки» могут обсудить участие Франции и Британии в переговорах по СНВ-3 © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности совместные усилия по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан сообщил, что американский президент считает хорошей идеей провести саммит «ядерной пятерки» (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай), где также может быть обсуждено включение Франции и Великобритании в переговоры о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).