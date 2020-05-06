«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили дальнейшие шаги по вопросам контроля над вооружениями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности совместные усилия по борьбе с распространением коронавируса.
Ранее посол США в Москве Джон Салливан сообщил, что американский президент считает хорошей идеей провести саммит «ядерной пятерки» (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай), где также может быть обсуждено включение Франции и Великобритании в переговоры о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).