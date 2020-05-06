Отставка Дариги Назарбаевой с поста спикера сената Казахстана связана с тем, что она не вписывалась в действующий политический сценарий транзита власти в стране, который, начавшись в прошлом году, все еще продолжается. Об этом рассказал заведующий отделом Средней Азии и Казахстана института СНГ Андрей Грозин в недавнем комментарии РИА Новости

Мамырайымов сказал, чем займется Дарига Назарбаева после отставки с поста главы сената © РИА Новости, Асатур Есаянц | Перейти в фотобанк

«Пока этого нет, пока политическая элитная система трансформируется, поэтому принимаются такие решения, действительно неожиданные», — пояснил Грозин.

Чтобы сделать прогнозы о транзите власти в Казахстане, необходимо посмотреть, какие действия будет предпринимать сама Дарига, потому что это человек очень весовой, и такие люди на малозначительные должности просто так не уходят, считает специалист.

Во всяком случае, по его мнению, Назарбаева при всех своих талантах недостаточно готова к тому, чтобы взвалить на свои плечи ответственность за то, что происходит в стране, напоминая в этом отношении дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову.