Эксперт отметил, что этот сценарий закончится, очевидно, только с полным переходом власти в одни руки, а не так, как сейчас, в ситуации, которую называют двоевластием.
«Пока этого нет, пока политическая элитная система трансформируется, поэтому принимаются такие решения, действительно неожиданные», — пояснил Грозин.
Чтобы сделать прогнозы о транзите власти в Казахстане, необходимо посмотреть, какие действия будет предпринимать сама Дарига, потому что это человек очень весовой, и такие люди на малозначительные должности просто так не уходят, считает специалист.
Во всяком случае, по его мнению, Назарбаева при всех своих талантах недостаточно готова к тому, чтобы взвалить на свои плечи ответственность за то, что происходит в стране, напоминая в этом отношении дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову.