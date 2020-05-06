Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести парад в честь 75-летия Победы, несмотря на распространение коронавируса и рекомендации ВОЗ, может привести к ухудшению отношений Минска с некоторыми странами Европы. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант 6 мая в комментарии изданию «Взгляд»

Ищенко-VLOG: Почему Лукашенко не отменил военный парад в День Победы? ©

Однако празднование 9 Мая имеет большое символическое значение для республики, поэтому белорусские власти, взвесив все «за» и «против», приняли решение проводить парад, пояснил специалист.

Говоря о медицинских последствиях решения проводить парад, политолог отметил, что все риски властями учитываются и что специально никто не будет тянуть людей на праздник, чтобы они заразились.

Показатели заболеваемости в Белоруссии не сильно хуже, чем в странах с жесткими карантинными мерами, и нужно еще посмотреть, насколько тактика соседей Белоруссии окажется верной, когда можно будет сравнить экономические последствия от этих мер, подытожил Дзермант.