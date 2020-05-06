«Мы слышали от представителей ЕС, что если Беларусь не прислушается к настоятельным рекомендациям ВОЗ, ей не будет оказана финансовая помощь. Затем, предположительно, европейцы долго не будут открывать границу с нами и могут тянуть со снижением стоимости виз», — перечислил эксперт.
Однако празднование 9 Мая имеет большое символическое значение для республики, поэтому белорусские власти, взвесив все «за» и «против», приняли решение проводить парад, пояснил специалист.
Говоря о медицинских последствиях решения проводить парад, политолог отметил, что все риски властями учитываются и что специально никто не будет тянуть людей на праздник, чтобы они заразились.
Показатели заболеваемости в Белоруссии не сильно хуже, чем в странах с жесткими карантинными мерами, и нужно еще посмотреть, насколько тактика соседей Белоруссии окажется верной, когда можно будет сравнить экономические последствия от этих мер, подытожил Дзермант.