Страны Балтии договорились об открытии границ для граждан республик с 15 мая. Об этом премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил на своей странице в Facebook 6 мая

Границы между странами Балтии могут открыть с 18 мая — глава МИД Литвы © РИА Новости, Сергей Степанов | Перейти в фотобанк Кришьянисом Кариньшом и премьером Эстонии Юри Ратасом провел дистанционное заседание Совета министров стран Балтии.

Глава литовского правительство сообщил, что в Литве карантин хотят продлить до 31 мая, однако эпидемиологическая ситуация позволяет ослабить ограничения.

«Поэтому с 15 мая мы снимаем ограничения для граждан Литвы, Латвии и Эстонии по перемещению между странами Балтии», — написал он.

Было также решено отменить требование о самоизоляции в течение двух недель для граждан Прибалтики. Однако если они возвращаются из других зарубежных стран, то должны будут изолироваться.

При этом президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Польша и Финляндия могли бы присоединиться к зоне свободного передвижения стран Балтии, которую эти республики намерены восстановить с 15 мая.

«Цель — создание единой балтийской зоны, в которой было бы разрешено передвижение людей и [транспортировка] продуктов питания, потому что в трех наших странах пандемия распространилась в меньшей степени по сравнению с другими частями Европы… Вчера премьер Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что, вероятно, Польшу тоже можно было бы пригласить присоединиться… Эстония в свою очередь думает, что, возможно, в будущем можно было бы также пригласить Финляндию», — сказал глава латвийского государства агентству BNS.

По последним данным, в Литве зафиксировано 1 428 случаев заражения коронавирусом (48 летальных), в Латвии — 900 (17), в Эстонии — 1 713 (55), в Польше — 14,6 тысяч (723), в Финляндии — 5,57 тысяч (246).