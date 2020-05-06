В Армении запретили участие граждан в праздничных мероприятиях 9 мая. В этот день все дороги к Парку Победы и военному пантеону «Ераблур» в Ереване будут закрыты, заявили 6 мая в полиции страны

Недалеко от дома Зеленского поймали пенсионера с самодельными открытками в честь 9 Мая © РИА Новости, Поляков Александр | Перейти в фотобанк

В рамках праздников состоятся лишь официальные протокольные мероприятии, массовые мероприятия запрещены в связи с коронавирусом.

Нарушители будут привлечены к ответственности, отмечают силовики.

Девятого мая в Армении отмечается тройной праздник — Победа в Великой Отечественной войне, День освобождения Шуши и День Армии обороны Нагорного Карабаха.

В Армении число подтвержденных случаев заражения COVID-19 6 мая достигло почти 3 тысяч человек, скончались 47 человек. Также в среду стало известно, что в парламенте страны выявили первый случай заражения коронавирусом. Чрезвычайное положение в стране продлено пока до 12 мая.

В России военный парад и других мероприятия в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне перенесли на неопределенный срок, а акцию «Бессмертный полк» проведут в виде виртуального шествия.