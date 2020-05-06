Также 9 мая будут перекрыты дороги для транспорта и пешеходов, ведущие к парку «Ахтанак».
В рамках праздников состоятся лишь официальные протокольные мероприятии, массовые мероприятия запрещены в связи с коронавирусом.
Нарушители будут привлечены к ответственности, отмечают силовики.
Девятого мая в Армении отмечается тройной праздник — Победа в Великой Отечественной войне, День освобождения Шуши и День Армии обороны Нагорного Карабаха.
В Армении число подтвержденных случаев заражения COVID-19 6 мая достигло почти 3 тысяч человек, скончались 47 человек. Также в среду стало известно, что в парламенте страны выявили первый случай заражения коронавирусом. Чрезвычайное положение в стране продлено пока до 12 мая.
В России военный парад и других мероприятия в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне перенесли на неопределенный срок, а акцию «Бессмертный полк» проведут в виде виртуального шествия.