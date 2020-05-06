Назначенные на 10 мая выборы президента Польши, вероятно, не состоятся из-за ситуации с коронавирусом. Об этом глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик сообщил в эфире Польского радио 5 мая

Ситуация с коронавирусом в Польше позволяет провести выборы президента в мае — спикер сейма © CC0, Pixabay Анджея Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового президента должны пройти весной — они были назначены на 10 мая. Конституция позволяет провести выборы позже этого срока на неделю или две.

«Все указывает на то, что 10 мая выборы не состоятся. Такое мнение главы Избиркома. Нам остается сделать все, чтобы в установленные конституцией сроки они состоялись. Последний такой день — 23 мая», — сказал Дворчик.

Он выразил надежду, что парламент примет закон о заочных выборах — по почте. По словам главы канцелярии премьера, Польше грозит роспуск парламента, если он не примет этот закон.

Во вторник, 5 мая, Сенат (верхняя палата парламента) Польши отклонил закон о заочном голосовании на президентских выборах. В то же время Сейм (нижняя палата) принял этот закон. После отклонения Сенатом Сейм может преодолеть вето верхней палаты большинством голосов.