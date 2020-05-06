В частности, сотрудники СБУ установили, что житель Луганской области якобы по заданию российской спецслужбы установил контакты с военнослужащими Вооруженных сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к соответствующей документации.
За передачу сведений он предложил военным материальное вознаграждение, о чем они сообщили украинской спецслужбе. Правоохранители задержали мужчину 6 мая при попытке передачи данных, которые, по данным СБУ, находятся под грифом государственной тайны Украины.
Заведено дело по статье «государственная измена». Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.