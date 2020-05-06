При этом Путин отметил, что решение передать значительную часть полномочий в борьбе с коронавирусом региональным властям было абсолютно правильным.
Ранее, в ходе совещания, глава государства заявил, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Российской Федерации складывается по-разному и в некоторых регионах допустимо ужесточение режима ограничений.
Глава «Роспотребназдора» Анна Попова, комментируя снятие ограничительных мер в случае благоприятной эпидемической обстановки, предложила осуществлять его в три этапа. В частности, сначала предлагается разрешить населению заниматься спортом на улице, после возобновить работу образовательных учреждений и магазинов, а на третьем этапе — открыть парки и скверы.
Общее число зараженных в стране составляет почти 166 тысяч человек.