Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом поручил правительству заниматься общей координацией всей работы по снятию карантинных мероприятий в стране. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале «Россия 24»

При этом Путин отметил, что решение передать значительную часть полномочий в борьбе с коронавирусом региональным властям было абсолютно правильным.

Представитель ВОЗ высоко оценила действия России по борьбе с коронавирусом © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Глава «Роспотребназдора» Анна Попова, комментируя снятие ограничительных мер в случае благоприятной эпидемической обстановки, предложила осуществлять его в три этапа. В частности, сначала предлагается разрешить населению заниматься спортом на улице, после возобновить работу образовательных учреждений и магазинов, а на третьем этапе — открыть парки и скверы.

Общее число зараженных в стране составляет почти 166 тысяч человек.