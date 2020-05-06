Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что хочет обсудить с премьер-министром Денисом Шмыгалем вопрос работы метро в городе, однако уже неделю не может ему дозвониться. Об этом 6 мая он рассказал «Стране»

Праздник непослушания. Партия мэров угрожает Зеленскому © president.gov.ua заявил он.

При этом Кернес отметил, что пытается добиться серьезного разговора на тему пассажирских перевозок. По его словам, если правительство не разрешит запустить метро и не компенсирует убытки из-за простоя метрополитена, то оно должно признать свою вину и объявить об этом людям. Также мэр отметил, что метро — это огромный инфраструктурный объект, который нельзя останавливать, потому что поезда от простоя начнут ржаветь.