«Правительство действует неразумно по отношению к критической инфраструктуре городов. Мы хотим донести это до премьер-министра, но я не могу ему дозвониться. Уже неделю. Трубку не берет», — заявил он.
При этом Кернес отметил, что пытается добиться серьезного разговора на тему пассажирских перевозок. По его словам, если правительство не разрешит запустить метро и не компенсирует убытки из-за простоя метрополитена, то оно должно признать свою вину и объявить об этом людям. Также мэр отметил, что метро — это огромный инфраструктурный объект, который нельзя останавливать, потому что поезда от простоя начнут ржаветь.