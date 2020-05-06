Пескова спросили, общался ли президент РФ Владимир Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым или первым главой государства Нурсултаном Назарбаевым на эту тему.
«Нет, не было», — ответил Песков о рабочем графике президента.
На уточняющий вопрос, следят ли в Кремле за этой историей, Песков ответил, что «безусловно».
«Это абсолютно внутреннее дело нашего партнера — Казахстана. Поэтому не считаем возможным каким-то образом это комментировать, ибо это не требует абсолютно никаких комментариев — это внутреннее дело Казахстана», — заключил Песков.
Спикером сената (верхней палаты) парламента Казахстана с марта 2019 года до недавнего времени была Дарига Назарбаева, старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте 2019 года. В субботу пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата сената. Причина этого решения до настоящего времени не обнародована. Позже Токаев в Twitter поблагодарил Назарбаеву за активную и плодотворную работу в должности председателя сената.