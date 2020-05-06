«По мнению разработчиков, этот родстер сможет в будущем посоревноваться с Tesla», — говорится в материале агентства.
Электромобиль президенту представили как «легкий и маневренный», обладающий улучшенными динамическими характеристиками и способный разгоняться до 170 км/ч и преодолевать расстояние 270 км на одной зарядке.
Лукашенко отметил, что это его «даже очень впечатляет» и он не ожидал, что такого прогресса в разработке можно будет достичь за короткое время.
Также президенту показали опытный образец комбайна для заливки льда, работающего на электроприводе. Он пообещал заказать 25 таких машин для ледовых стадионов страны.