Президент Белоруссии Александр Лукашенко осмотрел отечественные разработки в области электротранспорта, в частности, ему показали экспериментальный образец родстера - двухместного кабриолета. Об этом 5 мая сообщает «БелТА»

«Эм, нет»: Илон Маск заявил, что не дарил Лукашенко электромобиль Tesla © Tesla Motors | Tesla Motors | Перейти в фотобанк говорится в материале агентства.

Электромобиль президенту представили как «легкий и маневренный», обладающий улучшенными динамическими характеристиками и способный разгоняться до 170 км/ч и преодолевать расстояние 270 км на одной зарядке.

Лукашенко отметил, что это его «даже очень впечатляет» и он не ожидал, что такого прогресса в разработке можно будет достичь за короткое время.

Также президенту показали опытный образец комбайна для заливки льда, работающего на электроприводе. Он пообещал заказать 25 таких машин для ледовых стадионов страны.