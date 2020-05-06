Служба безопасности Украины (СБУ) продолжает расследовать взрыв военного арсенала в Балаклее Харьковской области как диверсию, несмотря на заявление Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады о том, что версия о подрыве складов с помощью беспилотника маловероятна. Об этом 6 мая говорится в ответе спецслужбы на запрос «РБК-Украина»

По мнению членов ВСК, причиной одного из первых взрывов в Балаклее, был подрыв специальных зарядов. Также в комиссии заявили, что на момент взрыва в районе склада боеприпасов не было никаких летательных аппаратов.

«Сообщение о подозрении в этом уголовном производстве по состоянию на сегодня (5 мая, — ред.) не осуществлялось. Следствие продолжается», — сказано в документе.

Трава, труба и пожарный танк: Почему опять пылает и взрывается Балаклея © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

При этом СБУ, сославшись на тайну следствия, отказалось ответить на вопрос относительно обвинений ВСК, заявившей о фальсификации материалов дела в пользу версии о российском беспилотнике.