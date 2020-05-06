По мнению членов ВСК, причиной одного из первых взрывов в Балаклее, был подрыв специальных зарядов. Также в комиссии заявили, что на момент взрыва в районе склада боеприпасов не было никаких летательных аппаратов.
«Сообщение о подозрении в этом уголовном производстве по состоянию на сегодня (5 мая, — ред.) не осуществлялось. Следствие продолжается», — сказано в документе.
Указано, что досудебное расследование продолжает осуществлять следственное подразделение Харьковского управления СБУ по ст. 113 (диверсия), ч.1 ст. 115 (убийство), ч.3 ст. 425 (халатное отношение к воинской службе) Уголовного кодекса Украины.
При этом СБУ, сославшись на тайну следствия, отказалось ответить на вопрос относительно обвинений ВСК, заявившей о фальсификации материалов дела в пользу версии о российском беспилотнике.