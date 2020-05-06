Карантин глазами простых людей, Украина, Одесса. Государство забыло о людях
Карантин глазами простых людей, Украина, Одесса. Государство забыло о людях
© РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк
«Официально выздоровел! Свобода!» — написал он и пообещал устроить проблемы губернатору Максиму Куцему и его команде.

Ранее Головкин заявил, что представитель местной власти рассказал в эфире о результатах теста, не сообщив о них при этом пациенту. Также Головкин отметил, что документы о самоизоляции были подделаны. После того, как он подписал печатную версию, на документе от руки был написан срок в 14 дней.    

Головкин пробыл на изоляции 50 дней, прежде чем тесты наконец подтвердили, что он выздоровел. Это едва ли не самый продолжительный срок коронавирусной болезни в мире, утверждают СМИ.

 