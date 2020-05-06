Высший совет правосудия может зафиксировать вмешательство генпрокурора Ирины Венедиктовой в правосудие по делу списания депозитов семьи Суркисов и начать процедуру по ее отстранению от должности. Об этом 6 мая в комментарии «Украинским новостям» рассказал юрист Андрей Портнов

Отмечается, что Верховный суд 18 мая продолжит рассмотрение дела о законности списания депозитов семьи Суркисов на сумму свыше 1 млрд гривен (около 2,8 млрд рублей) во время национализации «Приватбанка». Генпрокурор перед заседанием заявила, что «отстаивает интересы государства» в этом деле, но Верховный суд расценил ее слова как давление. Венедиктова заявила, что не обращает внимание на заявления Портнова и Стерненко © Facebook, Ирина Венедиктова

«Я не владею материалами дела и знаю о нем из открытых источников. Но любое публичное высказывание генпрокурора в отношении предстоящего дела, где прокуратура является стороной дела, является грубым вмешательством в правосудие. Такие действия регулируются уголовным законодательством и являются уголовно наказуемыми деяниями», — заявил он.

При этом Портнов заявил, что никто из команды бывших владельцев банка не обращался к его команде с просьбой защиты.