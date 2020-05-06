Отмечается, что Верховный суд 18 мая продолжит рассмотрение дела о законности списания депозитов семьи Суркисов на сумму свыше 1 млрд гривен (около 2,8 млрд рублей) во время национализации «Приватбанка». Генпрокурор перед заседанием заявила, что «отстаивает интересы государства» в этом деле, но Верховный суд расценил ее слова как давление.
«Я не владею материалами дела и знаю о нем из открытых источников. Но любое публичное высказывание генпрокурора в отношении предстоящего дела, где прокуратура является стороной дела, является грубым вмешательством в правосудие. Такие действия регулируются уголовным законодательством и являются уголовно наказуемыми деяниями», — заявил он.
При этом Портнов заявил, что никто из команды бывших владельцев банка не обращался к его команде с просьбой защиты.