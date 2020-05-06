Служба безопасности Украины (СБУ) за четыре месяца 2020 года нейтрализовала 103 кибератаки на информационные ресурсы государственных органов власти. Об этом 6 мая сообщается на сайте спецслужбы

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