Отмечается, что начиная с марта значительное количество атак произошло против ведомств, обеспечивающих борьбу с коронавирусом. Хакеры направляют госучреждениям электронные письма, к которым прикреплены файлы с вредоносным программным кодом.
«Большинство хакерских атак исходит со стороны российских спецслужб, которые пытаются получить удаленный доступ к компьютерам украинских госорганов. Затем они планируют искажать либо уничтожать данные, распространять фейки якобы от имени госструктур, а также дискредитировать действия украинской власти», — заявили в СБУ.