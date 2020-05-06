Горбаль подавал декларацию на эту же должность 27 апреля, однако правительство отказало ему в участии в конкурсе из-за недостаточного опыта и назначило главой службы экс-замминистра финансов в правительстве Алексея Гончарука Геннадия Плиса.
С 1996 по 2002 год Горбаль работал зампредседателя правления, а затем председателем правления «Интергазбанк» (с 1997 года — «Укргазбанк»). С 2002 года — почетный президент «Укргазбанка».
Также он был нардепом от "Партии регионов" в 2007-2010 гг. и возглавлял столичный штаб партии. В 2004 году руководил Киевским городским предвыборным штабом кандидата на пост президента Виктора Януковича, в 2009-2010 гг. — председатель публичной избирательной кампании кандидата на пост президента Януковича в Киеве.
Кроме того, с 2003 по 2005-й и затем с 2007 года был членом Наблюдательного совета Нацбанка, а в апреле—декабре 2010 года — главой Львовской облгосадминистрации.