Экс-глава Львовской облгосадминистрации и почетный президент «Укргазбанка» Василий Горбаль подал декларацию на пост главы Государственной аудиторской службы. Об этом 6 мая сообщается на сайте НАЗК в разделе декларации

«Реванш не пройдет!»: «Нацкорпус» пикетирует Конституционный суд из-за «людей Януковича» - видео © Telegram-канал "Национальный корпус" подавал декларацию на эту же должность 27 апреля, однако правительство отказало ему в участии в конкурсе из-за недостаточного опыта и назначило главой службы экс-замминистра финансов в правительстве Алексея Гончарука Геннадия Плиса.

С 1996 по 2002 год Горбаль работал зампредседателя правления, а затем председателем правления «Интергазбанк» (с 1997 года — «Укргазбанк»). С 2002 года — почетный президент «Укргазбанка».

Также он был нардепом от "Партии регионов" в 2007-2010 гг. и возглавлял столичный штаб партии. В 2004 году руководил Киевским городским предвыборным штабом кандидата на пост президента Виктора Януковича, в 2009-2010 гг. — председатель публичной избирательной кампании кандидата на пост президента Януковича в Киеве.

Кроме того, с 2003 по 2005-й и затем с 2007 года был членом Наблюдательного совета Нацбанка, а в апреле—декабре 2010 года — главой Львовской облгосадминистрации.