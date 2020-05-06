Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив выразила надежду, что Украина с КНР смогут открыть границы быстрее, чем со странами Европейского Союза, что поможет привлечь китайского туриста. Об этом 6 мая Олеськив рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Мировой туризм: эксперт рассказала, возможна ли реанимация — видео © рассказала она. По ее словам, Украине необходимо быть готовой к привлечению иностранных туристов после завершения ситуации с пандемией. В частности, это касается китайского рынка, потому что Китай уже ослабил свои карантинные мероприятия.