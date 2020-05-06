«Большинство лидеров европейских стран сказали, что до конца лета будут точно закрыты границы ЕС наружу. Возможно, с осени их откроют, а возможно — нет. Я бы планировала [заграничный отпуск] на 2021 год. Или же быть таким гибким с чемоданами, чтобы быть готовым "послезавтра" куда-то отправиться. Сейчас на это нет точного ответа», — рассказала она.
По ее словам, Украине необходимо быть готовой к привлечению иностранных туристов после завершения ситуации с пандемией. В частности, это касается китайского рынка, потому что Китай уже ослабил свои карантинные мероприятия.