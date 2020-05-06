Ранее скандал разгорелся вокруг киевского ресторана «Велюр», принадлежащего депутату от «Слуги народа» Николаю Тищенко. Заведение работало, несмотря на карантин.
«В Черкассах нашелся свой "Велюр", принадлежащий семье нардепа от "Слуги народа" Арсенюка», — подписал видео автор публикации.
Отмечается, что на территории ресторана играет музыка, свободно ходят посетители и стоит много автомобилей. На вопрос о работе заведения один из сотрудников ответил, что вход на территорию якобы разрешен только «для своих». Также он оговорился, что это не клиенты, а сотрудники.
У Черкасах знайшовся свій "Велюр", що належить родині нардепа від "Слуги Народу" Арсенюка pic.twitter.com/72pUVEwrMi— Evhen (@evhen_n) May 5, 2020