В Черкассах ресторан «Бочка», который принадлежит семье депутата от «Слуги народа» Олега Арсенюка, работает, несмотря на запрет на время карантина из-за коронавируса. Соответствующее видео 5 мая опубликовано в Twitter

«Нужно быть Колей»: Как народный депутат Тищенко на Украине карантин прекратил © Facebook, Николай Тищенко Николаю Тищенко. Заведение работало, несмотря на карантин.

«В Черкассах нашелся свой "Велюр", принадлежащий семье нардепа от "Слуги народа" Арсенюка», — подписал видео автор публикации.

Отмечается, что на территории ресторана играет музыка, свободно ходят посетители и стоит много автомобилей. На вопрос о работе заведения один из сотрудников ответил, что вход на территорию якобы разрешен только «для своих». Также он оговорился, что это не клиенты, а сотрудники.

У Черкасах знайшовся свій "Велюр", що належить родині нардепа від "Слуги Народу" Арсенюка pic.twitter.com/72pUVEwrMi — Evhen (@evhen_n) May 5, 2020

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