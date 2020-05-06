Заявление латвийского министра о том, что Латвийская ССР якобы была донором денег для СССР, несправедливо, поскольку Советский Союз, напротив, вкачивал все ресурсы в Прибалтийские страны, в том числе Латвию. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР), передает 6 мая РИА Новости

Латвия объявила себя донором Советского Союза © Public domain сказал Морозов.

Он добавил, что заявление латвийского министра совершенно несправедливо.

«Мы построили там (в Латвии) много предприятий, в том числе автомобильные заводы, предприятия на тот момент были высокотехнологичными и передовыми. А сейчас, как известно, в Латвии довольно серьезный экономический кризис, предприятия закрылись после вступления в Евросоюз и большинство латышей вынуждены искать низкоквалифицированную работу на трудовом рынке Европы», — отметил депутат.

Ранее министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР являлась донором денег в СССР и отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет.