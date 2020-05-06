«Это просто искажение исторических фактов. На самом деле Латвия, когда вошла в состав Советского Союза, была отсталой аграрной страной, наверное, самой бедной в Европе. Только благодаря тому, что весь советский народ работал для того, чтобы сделать из Прибалтийских государств своеобразную "витрину", и, наоборот, все ресурсы вкачивались в эти страны, люди там жили намного лучше, чем во всем остальном Советском Союзе», — сказал Морозов.
Он добавил, что заявление латвийского министра совершенно несправедливо.
«Мы построили там (в Латвии) много предприятий, в том числе автомобильные заводы, предприятия на тот момент были высокотехнологичными и передовыми. А сейчас, как известно, в Латвии довольно серьезный экономический кризис, предприятия закрылись после вступления в Евросоюз и большинство латышей вынуждены искать низкоквалифицированную работу на трудовом рынке Европы», — отметил депутат.
Ранее министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР являлась донором денег в СССР и отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет.