«В центре Киева активисты заблокировали движение автотранспорта с требованием к власти не препятствовать предпринимательской деятельности в связи с введенными карантинными мерами для противодействия распространению коронавируса», — говорится в сообщении.
Около 50 автомобилей остановились на Европейской площади. Активисты заявляют, что приехали из 40 городов. На машинах наклейки: «Нет уничтожению малого бизнеса», «Справедливость для всех», «Карантин убивает», «Открыть рынки страны», «Защити ФОП», «Уничтожим малый бизнес, возьмем новый транш от МВФ?», «Хватит принимать бездумные решения».