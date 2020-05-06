Около полусотни машин с предпринимателями прибыли на протест, который планировался возле здания правительства Украины, однако полиция заблокировала въезд в правительственный квартал в Киеве. Об этом 6 мая сообщает УНИАН

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