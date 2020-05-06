На саммите «ядерной пятерки» (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай) может быть обсуждено включение Франции и Великобритании в переговоры о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом посол США в РФ Джон Салливан сообщил в интервью «Интерфаксу» 6 мая

Пушков: После Трампа идею о саммите «ядерной пятерки» поддержал и Джонсон © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк Владимиру Путину сообщение от американского лидера Дональда Трампа, в котором тот соглашается с тем, что саммит «ядерной пятерки» — это хорошая идея.

«Мы видели, насколько важна совместная работа стран "ядерной пятерки" над решением крупнейших проблем в сфере международной безопасности… По мере того как Россия и Китай расширяют свои стратегические возможности, мы должны вместе работать для обеспечения эффективного, современного и многостороннего контроля над вооружениями и уменьшения риска», — сказал Салливан.

Он отметил, что в настоящий момент идет обсуждение содержания и организационной составляющей саммита. В частности, не исключено, что на встрече будет поднята тема включения Франции и Великобритании в переговоры о продлении ДСНВ.

Этот договор, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.