Сенат Франции одобрил в первом чтении измененный законопроект о продлении до 10 июля чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента Франции 5 мая

Экономика против вируса. Франция готовится к отмене карантина, осознавая, что эпидемия обострится © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

«Во вторник, 5 мая 2020 года, Сенат принял законопроект с поправками о продлении чрезвычайного санитарного положения 240 голосами за и 25 против», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сенаторы проголосовали за проект продления ЧП до 10, а не 24 июля, как планировалось.

Документ предусматривает отслеживание зараженных коронавирусом и их контактов, а также обеспечивает нахождение на самоизоляции пострадавших от домашнего насилия женщин отдельно от совершивших насилие супругов.

Ожидается, что Франция начнет поэтапно выходить из карантина 11 мая. Так, на прошлой неделе премьер-министр Эдуар Филипп представил план по выходу из режима самоизоляции, заявив о постепенном открытии детских садов, школ и магазинов. При этом после 11 мая станет обязательным масочный режим.

По последним данным, число жертв коронавируса во Франции превысило 25,5 тысяч.