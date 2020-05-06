Принятый ранее закон о чрезвычайном санитарном положении вступил в силу 24 марта и должен был действовать до 24 мая. В субботу, 2 мая, совет министров Франции рассмотрел законопроект о продлении режима до 24 июля.
«Во вторник, 5 мая 2020 года, Сенат принял законопроект с поправками о продлении чрезвычайного санитарного положения 240 голосами за и 25 против», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что сенаторы проголосовали за проект продления ЧП до 10, а не 24 июля, как планировалось.
Документ предусматривает отслеживание зараженных коронавирусом и их контактов, а также обеспечивает нахождение на самоизоляции пострадавших от домашнего насилия женщин отдельно от совершивших насилие супругов.
Ожидается, что Франция начнет поэтапно выходить из карантина 11 мая. Так, на прошлой неделе премьер-министр Эдуар Филипп представил план по выходу из режима самоизоляции, заявив о постепенном открытии детских садов, школ и магазинов. При этом после 11 мая станет обязательным масочный режим.
По последним данным, число жертв коронавируса во Франции превысило 25,5 тысяч.