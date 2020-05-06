Латвийская ССР была донором денег в Советском Союзе. Об этом заявил министр юстиции страны Янис Борданс, передает 5 мая «Sputnik Латвия»

«Комсомольская правда»: Кто кого кормил в СССР и кто больше проиграл от его развала © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР», — сказал министр.

Эстония, Латвия и Литва были включены в сферу влияния Советского Союза в 1939 году по секретному протоколу к пакту Молотова—Риббентропа. В 1940-м они вошли в состав СССР (в странах Прибалтики это событие считается началом периода «советской оккупации»), оставаясь там в качестве союзных республик до 1991 года.