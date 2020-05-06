Владелица сети салонов и магазинов косметики Алла Барановская, которая является женой депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, не закрыла свои заведения на карантин. Об этом 5 мая сообщили «Гроши»

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«Авторы расследования утверждают, что в соцсетях салоны и магазины супруги нардепа сообщали о закрытии на время карантина. Однако реальность оказалась иной. По крайней мере один магазин на столичном Печерске продолжает работу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что журналисты снимали вход в салон красоты, куда с небольшим интервалом времени заходили люди и выходили с фирменными пакетами. При этом они не были защищены масками и перчатками. Кроме того, журналисты утверждают, что салон жены Тищенко работал для отдельных клиентов.