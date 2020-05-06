Ранее стало известно, что ресторан «Велюр» в Киеве, принадлежащий Тищенко, работал во время карантина, при том, что работа общепита разрешена лишь в режиме доставки. После этого депутат имел разговор с президентом Владимиром Зеленским, который предупредил его о недопустимости нарушения закона.
«Авторы расследования утверждают, что в соцсетях салоны и магазины супруги нардепа сообщали о закрытии на время карантина. Однако реальность оказалась иной. По крайней мере один магазин на столичном Печерске продолжает работу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что журналисты снимали вход в салон красоты, куда с небольшим интервалом времени заходили люди и выходили с фирменными пакетами. При этом они не были защищены масками и перчатками. Кроме того, журналисты утверждают, что салон жены Тищенко работал для отдельных клиентов.