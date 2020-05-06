«Несмотря на действующее в стране чрезвычайное положение и строгие ограничения, организации все равно планируют собраться у мемориала в честь Неизвестного солдата в парке Ваке. По их словам, они не будут учитывать установленные в рамках пандемии правила и сами обеспечат транспортировку ветеранов в парк», — отметили в эфире.
Кипиани рассказал, что над Тбилиси 9 мая пролетят несколько дронов с георгиевским флагом.
В том случае, если Кипиани и его сторонники смогут осуществить свои планы, они нарушат сразу два закона Грузии: закон о режиме ЧП и «Хартию свободы», которая запрещает использование коммунистической символики во время публичных мероприятий и предупреждает об ответственности за подобные действия.
Закон не распространяется на частных лиц, однако запрещает использовать советскую символику на государственном имуществе и имуществе, принадлежащем местным властям, на площадях и улицах, а также в общественных местах.
В Грузии 9 мая является официальным выходным днем. Обычно в этот день представители руководства возлагают цветы к памятнику Неизвестному солдату в центральном парке Тбилиси, звучит оркестр, организованы фотовыставки, присутствуют ветераны и члены их семьи.
Ранее руководитель Союза российских соотечественников в Грузии Валерий Сварчук заявил, что организация в этом году не сможет провести публичные мероприятия ко Дню Победы из-за коронавируса и будет праздновать этот день скромно, лишь возложив цветы к памятникам. Позже в мэрии Тбилиси заявили, что все мероприятия, которые устраивались в прошлых годах, в этот раз не состоятся из-за введенных в стране ограничений.
Чрезвычайный режим действует в Грузии из-за коронавируса до 22 мая.