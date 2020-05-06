Представители организации «Бессмертный полк Грузии» в День Победы планируют запустить в воздух дроны с георгиевским флагом, который запрещен в стране. Об этом 5 мая заявил член организации Ираклий Кипиани в эфире телекомпании «Рустави-2»

Опасен из-за коронавируса: ветераны призвали Путина перенести парад Победы на другой день © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк отметили в эфире.

Кипиани рассказал, что над Тбилиси 9 мая пролетят несколько дронов с георгиевским флагом.

В том случае, если Кипиани и его сторонники смогут осуществить свои планы, они нарушат сразу два закона Грузии: закон о режиме ЧП и «Хартию свободы», которая запрещает использование коммунистической символики во время публичных мероприятий и предупреждает об ответственности за подобные действия.

Закон не распространяется на частных лиц, однако запрещает использовать советскую символику на государственном имуществе и имуществе, принадлежащем местным властям, на площадях и улицах, а также в общественных местах.

В Грузии 9 мая является официальным выходным днем. Обычно в этот день представители руководства возлагают цветы к памятнику Неизвестному солдату в центральном парке Тбилиси, звучит оркестр, организованы фотовыставки, присутствуют ветераны и члены их семьи.

Ранее руководитель Союза российских соотечественников в Грузии Валерий Сварчук заявил, что организация в этом году не сможет провести публичные мероприятия ко Дню Победы из-за коронавируса и будет праздновать этот день скромно, лишь возложив цветы к памятникам. Позже в мэрии Тбилиси заявили, что все мероприятия, которые устраивались в прошлых годах, в этот раз не состоятся из-за введенных в стране ограничений.

Чрезвычайный режим действует в Грузии из-за коронавируса до 22 мая.