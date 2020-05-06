«По состоянию на 09:00 6 мая в Украине 13 184 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 487 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1985 и 1651 человек соответственно. Еще 1037 и 935 случаев зафиксированы в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области зафиксирован 891 случай, а в Ровенской — 787. В других регионах заболевших около 500 и меньше.
По состоянию на утро 6 мая в центральную лабораторию поступило 1411 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 34 722 сообщения о подозрении на COVID-19.