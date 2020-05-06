Сейм Литвы призвал правительство незамедлительно принять меры по недопущению попадания электроэнергии из Белоруссии на рынок электроэнергии Литвы. Об этом сообщила пресс-служба литовского парламента 5 мая

В Литве могут ввести санкции в отношении «Росатома» из-за строительства БелАЭС © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Отмечается, что Сейм одобрил рассмотрение проекта резолюции «Об энергетической независимости и угрозе, создаваемой Белорусской атомной электростанцией». «За» проголосовали 82 депутата, а «против» — четверо.

В документе содержится призыв к ЕС принять юридически обязывающее решение в отношении «угрозы», которую якобы представляет для населения Евросоюза Белорусская АЭС, а также ввести соответствующие меры в отношении Белоруссии и России. Так, Сейм предлагает добиваться от литовских союзников введения санкций против строителя БелАЭС и других компаний и посредников, участвующих в строительстве и продаже энергии со станции.

Белоруссия при участии российской госкорпорации «Росатом» строит атомную электростанцию в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса. Литовские власти недовольны выбором площадки, поскольку считают, что это угрожает нацбезопасности страны.

Минск отвергает все обвинения, утверждая, что объект строится в соответствии с международными требованиями безопасности. Тем не менее, литовские власти на всех международных площадках призывают отказаться от белорусской энергии.