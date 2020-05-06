«На тюремных парашах гнить будете»: Кива пригрозил расквитаться с генпрокурором и ее предшественником за незаконное преследование

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива 5 мая на своей странице в Facebook заявил, что сотрудники Офиса генерального прокурора оказывали на него давление на основе сфальсифицированных результатов судмедэкспертизы по делу драки политика с бывшим военным

Кива прокомментировал драку в киевском ресторане © Facebook, Илья Кива Ира Венедиктова и ее предшественник Руслан Рябошапка, а также его заместитель Виктор Чумак являются соучастниками преступления. А именно — у нас на руках документ, который подтверждает факт подделки судмедэкспертизы гражданина Михаила Маймана», — написал Кива.

Он также опубликовал фотокопию заключения специалиста по судмедэкспертизе.

В документе говорится, что травмы Маймана не могли быть получены при тех обстоятельствах, которые описываются в материалах дела. Это значит, что заключение судмедэкспертизы Маймана «не является научно обоснованными и не подтверждается объективными медицинскими данными».

Политик подчеркнул, что намерен дать ход полученной информации.

Позже он опубликовал еще один пост, в котором пообещал доказать свою невиновность и преступность власти в лице новых генеральных прокуроров.

«Скоро придет время, и вы у меня на тюремных парашах гнить будете за свои преступления, тупые твари! К рябошляпе и ирке теперь личное», — пригрозил он.

В январе Кива заявлял, что в одном из ресторанов Киева на него напал человек, который уже угрожал ему в сети, на место прибыла полиция и сняла побои. Однако в сети появилось видео, на котором видно, что человек, похожий на Киву, сам наносит удар первым.

По словам парламентария, драка произошла с бывшим военным Михаилом Майманом. Полиция возбудила дело в отношении Кивы по заявлению Маймана, который якобы получил травмы в результате инцидента.