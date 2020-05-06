Высший Антикоррупционный суд (ВАКС) Украины 5 мая избрал меру пресечения одному из участников схем экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского (Свинарчука) в оборонной сфере. Об этом пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщила в Facebook

Дело Гладковского: бывшего замминистра обороны подозревают в коррупции © пресс-служба НАБУ

«В суде прокурор настаивал на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 23 миллиона гривен (62,8 миллиона рублей — ред.). Однако следственная судья отказала в применении к фигуранту дела содержания под стражей и выбрала другую меру пресечения — а именно залог в размере 5,255 миллионов гривен (14,3 миллиона рублей — ред.)», — говорится в сообщении САП.

Кроме того, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей: прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову, воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу, сдать паспорт для выезда за границу, носить электронный браслет, не покидать Киев без разрешения.

Срок действия меры пресечения — до 3 июня 2020 года.

Ранее Украину потряс скандал с крупными хищениями в оборонной сфере. Так, стало известно, что сын бывшего замсекретаря СНБО Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. По данным журналистов, таким образом от «Укроборонпрома» было получено более $9,2 миллионов.