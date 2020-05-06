Советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани считает, что экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили является политиком прошлого, который не принесет положительных результатов ни в Грузии, ни на Украине. Его слова приведены на сайте правительства

Саакашвили договорился с Зеленским о новой должности, и это не вице-премьер — Арахамия © REUTERS, Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам. За назначение должна была проголосовать Верховная Рада, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет. Кроме того, по словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, Кабмин не подавал представления в Раду о назначении Саакашвили.

«Михаил Саакашвили — это политик прошлого, и он не создаст положительных результатов ни в Грузии, ни на Украине. Однако жаль, что вообще рассматривается политическое соучастие Саакашвили в процессе управления государством, человека, который осужден в Грузии за тяжкие преступления, за которые государство обратилось к Украине с просьбой о его передаче. Мы дождемся развития событий и выразим соответствующую реакцию», — заявил Чиковани.

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский также считает, что назначение Саакашвили на какую-либо высокопоставленную должность может принести Украине и Зеленскому серьезные проблемы.

«Все, что оставил нам Саакашвили, — это раздробленная Грузия, половина нищего населения, нулевой социальный пакет, уничтоженные деревни, люди с потерянным здоровьем и имуществом. Говорить о том, какую роль может сыграть Саакашвили, — это прерогатива экспертов. У Украины не одна проблема, однако какой результат принес Саакашвили в Грузии, — это пример деспотичного и индивидуального правления. Саакашвили завтра может стать для Украины, и в том числе для президента Зеленского, серьезной проблемой», — сказал он в эфире телекомпании «Имеди».

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015-го Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области и предоставил гражданство.

Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017-го Саакашвили был лишен украинского гражданства.