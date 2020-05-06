МИД Чехии по дипломатическим каналам направил партнерам в Россию ноту с предложениями начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях, которые обострились на фоне демонтажа памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом 5 мая сообщил чешский министр иностранных дел Томаш Петршичек, передает РИА Новости

В Чехии оценили действия России из-за сноса памятника Коневу © REUTERS, David W Cerny было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.

Он добавил, что российская сторона пока не ответила, однако говорила о такой возможности урегулирования в СМИ.

Консультации, отметил министр, являются стандартным механизмом, который предусмотрен договором о дружеских отношениях и сотрудничестве между Чехией и Россией.

Министр также отверг обвинения в нарушении Чехией обязательств, проистекающих из действующих договоров с Россией, и предупредил от попыток иностранного вмешательства во внутренние дела республики.

В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу. По словам Ондржея Коларжа — инициатора сноса и главы района — монумент разместят в создаваемом Музее памяти ХХ века.

Глава МИД Сергей Лавров назвал эти действия возмутительными и циничными. В Кремле отметили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника.

После этого власти окраинного пражского района Ржепорые по инициативе старосты района установили памятник власовцам, которые, по их данным, освободили в мае 1945 года тогдашнюю деревню Ржепорые от гитлеровцев.

Российское посольство назвало это решение уступкой тем, кто добивается пересмотра итогов Второй мировой войны. Представитель МИД Мария Захарова напомнила, что в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге преступления Власова квалифицируются как участие в совершенных нацистами и не имеющих срока давности военных преступлениях и преступлениях против человечности.