Президент Украины Владимир Зеленский после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, планирует совершить несколько официальных визитов в страны Азии. Об этом 5 мая сообщили на сайте украинского лидера

Не устоял. Зеленский грубо нарушил карантин и попал на видео © Facebook, скриншот видео Офиса президента Украины Игоря Жовквы, Азия рассматривается Киевом как одно из приоритетных направлений в развитии международных отношений.

Речь идет об углублении сотрудничества с Китаем, Японией и Индией.

Ранее правительство Украины приняло решение о поэтапном ослаблении карантинных мер. С 11 мая возобновляют работу летние площадки кафе и ресторанов, будут ослаблены ограничения по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты и парикмахерских. Также будет разрешена торговля непродовольственными товарами, откроются музеи, кабинеты стоматологии, будет разрешено оказывать юридические услуги. Спортивные команды смогут вернуться к тренировкам.

При этом сам карантин продлен до 22 мая.