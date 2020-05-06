По словам заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы, Азия рассматривается Киевом как одно из приоритетных направлений в развитии международных отношений.
Речь идет об углублении сотрудничества с Китаем, Японией и Индией.
Ранее правительство Украины приняло решение о поэтапном ослаблении карантинных мер. С 11 мая возобновляют работу летние площадки кафе и ресторанов, будут ослаблены ограничения по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты и парикмахерских. Также будет разрешена торговля непродовольственными товарами, откроются музеи, кабинеты стоматологии, будет разрешено оказывать юридические услуги. Спортивные команды смогут вернуться к тренировкам.
При этом сам карантин продлен до 22 мая.