По его словам, это позволит России вступить в XXI век самостоятельно и без оглядок на различного рода потрясения, которые будет связаны с борьбой Пекина и Вашингтона.
Страны бывшего СССР должны объединиться вокруг России в такой экономико-технологический проект.
«Нужно сделать такое предложение, от которого будет сложно отказаться. Оно должно быть заманчивым и очень жёстким. Когда, отказываясь, очень сильно теряешь. Это и есть предложение в стиле фильма "Крёстного отца": сделать предложение, от которого никто не сможет отказаться», — рассказал собеседник издания.
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