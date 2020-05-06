Россия должна создать собственный региональный блок, который в посткоронавирусном мире объединит около 300-400 миллионов человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Дмитрий Дробницкий

По его словам, это позволит России вступить в XXI век самостоятельно и без оглядок на различного рода потрясения, которые будет связаны с борьбой Пекина и Вашингтона.

Страны бывшего СССР должны объединиться вокруг России в такой экономико-технологический проект.

«Нужно сделать такое предложение, от которого будет сложно отказаться. Оно должно быть заманчивым и очень жёстким. Когда, отказываясь, очень сильно теряешь. Это и есть предложение в стиле фильма "Крёстного отца": сделать предложение, от которого никто не сможет отказаться», — рассказал собеседник издания.

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