Для борьбы с китайским влиянием и присутствием Вашингтон будет конструировать новые обвинения в адрес Пекина в связи с коронавирусом. Такую точку зрения высказал украинский политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский о конфликте США и Китая: Все завершится новым миром, а не войной © Владимир Трефилов

По мнению Бортника, подобный сценарий, но в более мягкой форме, может быть осуществлен и в нынешней ситуации с Китаем.

«Вот эта история может повториться в мягкой форме, потому что Китай не Ирак. Все это имеет шансы повториться особенно на фоне эпидемического кризиса, экономического кризиса и, конечно, на фоне американских президентских выборов», — сказал эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.