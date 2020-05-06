Михаил Погребинский о конфликте США и Китая: Все завершится новым миром, а не войной
Михаил Погребинский о конфликте США и Китая: Все завершится новым миром, а не войной
© Владимир Трефилов
Госсекретарь США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН 5 февраля 2003 года продемонстрировал образцы сибирской язвы, якобы произведенной в Ираке. Это стало одним из доводов для начала силовой операции против Багдада. 

По мнению Бортника, подобный сценарий, но в более мягкой форме, может быть осуществлен и в нынешней ситуации с Китаем. 

«Вот эта история может повториться в мягкой форме, потому что Китай не Ирак. Все это имеет шансы повториться особенно на фоне эпидемического кризиса, экономического кризиса и, конечно, на фоне американских президентских выборов», — сказал эксперт.     

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.