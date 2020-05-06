Госсекретарь США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН 5 февраля 2003 года продемонстрировал образцы сибирской язвы, якобы произведенной в Ираке. Это стало одним из доводов для начала силовой операции против Багдада.
По мнению Бортника, подобный сценарий, но в более мягкой форме, может быть осуществлен и в нынешней ситуации с Китаем.
«Вот эта история может повториться в мягкой форме, потому что Китай не Ирак. Все это имеет шансы повториться особенно на фоне эпидемического кризиса, экономического кризиса и, конечно, на фоне американских президентских выборов», — сказал эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.