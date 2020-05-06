По словам Михаила Погребинского, полномочия Си Цзиньпина после последнего партийного съезда существенно усилены, и никто ему не может помешать проводить ту политику, которую он считает нужной.
«Пекин не будет останавливаться перед жесткими мерами противостояния. Когда началась истерика обвинения, немедленно были арестованы организаторы протестов в Гонконге, и можно с уверенностью утверждать, что ситуация там стабилизировалась», — рассказал собеседник издания.
В апреле полиция Гонконга задержала ключевые фигуры протестов в этом городе — основателя Демократической партии Мартина Ли и медиамагната Джимми Лая.
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