Маловероятно, что стабильную систему, которая существует в Китае много лет, могут поколебать внутренние протесты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Погребинский, отвечая на вопрос, будут ли США использовать оппозицию, чтобы расшатать Китай изнутри

По словам Михаила Погребинского, полномочия Си Цзиньпина после последнего партийного съезда существенно усилены, и никто ему не может помешать проводить ту политику, которую он считает нужной.

«Пекин не будет останавливаться перед жесткими мерами противостояния. Когда началась истерика обвинения, немедленно были арестованы организаторы протестов в Гонконге, и можно с уверенностью утверждать, что ситуация там стабилизировалась», — рассказал собеседник издания.

В апреле полиция Гонконга задержала ключевые фигуры протестов в этом городе — основателя Демократической партии Мартина Ли и медиамагната Джимми Лая.

Полностью интервью можно прочитать здесь.