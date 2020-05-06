По мнению эксперта, Вашингтон будет всячески раскачивать ситуацию внутри Китая изнутри, но вряд ли пойдет на открытое вторжение в Поднебесную.
«Нам не стоит ожидать новой опиумной войны, условно говоря, какого-то масштабного вторжения в Китай. Тем более что обвинения в распространении коронавируса сложны для международного права», — сказал Бортник.
При этом, добавил он, какие-либо военные столкновения гибридного характера на территории третьих стран вполне возможны.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.