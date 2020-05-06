Украинский политолог Руслан Бортник прокомментировал изданию Украина.ру обострившиеся на фоне пандемии отношения КНР с Соединенными Штатами и оценил перспективу военного противостояния двух стран

Третья сила. Эксперты о роли России в противостоянии США — Китай © AP, Andy Wong, File

«Нам не стоит ожидать новой опиумной войны, условно говоря, какого-то масштабного вторжения в Китай. Тем более что обвинения в распространении коронавируса сложны для международного права», — сказал Бортник.

При этом, добавил он, какие-либо военные столкновения гибридного характера на территории третьих стран вполне возможны.

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