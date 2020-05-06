Если представить, что сейчас Китай уйдет в небытие, то тогда в США образуется дефицит ряда товаров, поэтому воевать с Пекином Дональд Трамп будет не военными, а экономическими или политико-экономическими методами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Трамп в сложном положении». Безпалько рассказал, почему Белый дом обвинил Китай в пандемии © РИА Новости, Нина Зотина

«Трамп приезжает в Саудовскую Аравию и заставляет ее покупать оружие на сотни миллиардов долларов. Трамп объявляет Китай врагом и пытается заставить покупать товары, которые производятся в США. Причем просто взять и насильно поменять баланс в свою сторону, то есть чтобы Китай закупал у США больше, чем продавал», — рассказал политолог.

Это говорит о том, что наступают новые времена в экономике, когда споры между государствами решаются совершенно другими способами, объяснил Богдан Безпалько.

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