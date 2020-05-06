По словам собеседника издания, экономическая политика Трампа показывает, что все разговоры о «невидимой руке рынка» канули в прошлое.
«Трамп приезжает в Саудовскую Аравию и заставляет ее покупать оружие на сотни миллиардов долларов. Трамп объявляет Китай врагом и пытается заставить покупать товары, которые производятся в США. Причем просто взять и насильно поменять баланс в свою сторону, то есть чтобы Китай закупал у США больше, чем продавал», — рассказал политолог.
Это говорит о том, что наступают новые времена в экономике, когда споры между государствами решаются совершенно другими способами, объяснил Богдан Безпалько.
Полностью интервью можно прочитать здесь.