Ранее Черкасский горсовет принял решение ослабить карантин для малого бизнеса вопреки решению центральной власти. Данный шаг вызвал жесткую критику у президента Зеленского, который пообещал не оставить эту ситуацию без последствий. В ответ мэр города Анатолий Бондаренко пообещал сопротивляться в случае, если правоохранительные органы начнут его преследование.
Кравчук отметил, что руководство Черкасс действует по принципу гуляйполя и их позиция не может быть приемлема, являясь по сути призывом пренебречь решением властей.
«Задумайтесь, допустимо ли ради пиара одобрять вседозволенность должностных лиц? Это грань, красная черта, за которой четко вырисовывается преступление и просто людская подлость», — написал экс-президент.
Сегодня Украина находится на грани сползания в анархию и вседозволенность, уверен он. Кравчук призвал власти остановить этот процесс, напомнив, что для каждого чиновника в таких случаях должна наступать юридическая ответственность.
«Государство не может оставлять без реагирования угрожающие действия кого-либо, особенно когда идет речь о возможной гибели людей. Нравственная пустота и дикость должны сурово наказываться, иначе мы не сможем выбраться из этой пропасти», — резюмировал Кравчук.