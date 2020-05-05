Бывший президент Украины Леонид Кравчук опубликовал в интернет-издании «Гордон» 5 мая обращение к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, правительству и парламенту страны с требованием разобраться с ситуацией в Черкассах, где самовольно ослабили карантинные ограничения

Ранее Черкасский горсовет принял решение ослабить карантин для малого бизнеса вопреки решению центральной власти. Данный шаг вызвал жесткую критику у президента Зеленского, который пообещал не оставить эту ситуацию без последствий. В ответ мэр города Анатолий Бондаренко пообещал сопротивляться в случае, если правоохранительные органы начнут его преследование. Черкасский мэр вызывает президента на дуэль: порыв или технология? © Facebook, Анатолій Бондаренко

Кравчук отметил, что руководство Черкасс действует по принципу гуляйполя и их позиция не может быть приемлема, являясь по сути призывом пренебречь решением властей.

«Задумайтесь, допустимо ли ради пиара одобрять вседозволенность должностных лиц? Это грань, красная черта, за которой четко вырисовывается преступление и просто людская подлость», — написал экс-президент.

Сегодня Украина находится на грани сползания в анархию и вседозволенность, уверен он. Кравчук призвал власти остановить этот процесс, напомнив, что для каждого чиновника в таких случаях должна наступать юридическая ответственность.

«Государство не может оставлять без реагирования угрожающие действия кого-либо, особенно когда идет речь о возможной гибели людей. Нравственная пустота и дикость должны сурово наказываться, иначе мы не сможем выбраться из этой пропасти», — резюмировал Кравчук.