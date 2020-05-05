Ветеран Великой Отечественной войны Атакул Бустанов скончался в возрасте 112 лет в Таджикистане. Об этом 5 мая Sputnik Таджикистан рассказал сын покойного Одил Бустанов

Ветеран войны устроил марафон на ходунках и собрал миллионы для врачей © Twitter, скриншот с видео BBC Breakfast

По словам сына ветерана, он умер несколько дней назад в своем доме в столице страны.

«Смерть моего отца не имеет ничего общего с инфекционными заболеваниями. Он умер от старости. К тому же он страдал от "окопной болезни", его сопровождали боли в груди и других внутренних органах. Ему было 112 лет, дай Бог всем дожить до такого возраста», — рассказал Одил Буcтанов.

На счету ветерана — участие в освобождении Калининграда, Будапешта, Вены, также он участвовал в Балатонской оборонительной операции при освобождении Венгрии в марте 1945 года.

Бустанова похоронили на Сариасиинском кладбище.

В 2018 году также в возрасте 112 лет в США скончался Ричард Овертон, которого называли самым возрастным ветераном Второй мировой и самым пожилым человеком Соединенных Штатов.