После кончины Бустанова в Таджикистане продолжают проживать 175 ветеранов Великой Отечественной.
По словам сына ветерана, он умер несколько дней назад в своем доме в столице страны.
«Смерть моего отца не имеет ничего общего с инфекционными заболеваниями. Он умер от старости. К тому же он страдал от "окопной болезни", его сопровождали боли в груди и других внутренних органах. Ему было 112 лет, дай Бог всем дожить до такого возраста», — рассказал Одил Буcтанов.
На счету ветерана — участие в освобождении Калининграда, Будапешта, Вены, также он участвовал в Балатонской оборонительной операции при освобождении Венгрии в марте 1945 года.
Бустанова похоронили на Сариасиинском кладбище.
В 2018 году также в возрасте 112 лет в США скончался Ричард Овертон, которого называли самым возрастным ветераном Второй мировой и самым пожилым человеком Соединенных Штатов.