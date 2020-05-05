Ультрас киевского «Динамо» 5 мая в своем сообществе в Facebook выразили поддержку правому активисту Сергею Стерненко, которого могут обвинить в убийстве, и пообещали массовые протесты в этом случае

Стерненко — известный в сегодняшней Украине околополитический активист, бывший руководитель одесской ячейки «Правого сектора»*. В мае 2018 года он убил жителя Черноморска (бывший Ильичёвск), полагая, что тот хочет напасть на него. В итоге неонацист догнал убегающего от него мужчину и нанес ему удары ножом, в результате которых тот скончался. Подозрение в убийстве ему не предъявлено до сих пор. Дело убийцы Стерненко: режим Зеленского не хочет разорвать порочный круг © Facebook, Александр Жирносенко

«Если антиукраинские силы таки попытаются незаконно выдвинуть подозрение в убийстве или задержать Сергея, мы сразу же объявим всеобщую мобилизацию и сбор для акции протеста! Призываем другие фанатские движения и всех украинцев, кому небезразлична судьба этой страны, держать руку на пульсе событий. Украинцы имеют право на самозащиту!» — сказано в заявлении динамовских фанатов.

Не секрет, что подавляющее большинство футбольных «фирм» (группировок) на Украине исповедуют правые, под час откровенно неонацистские взгляды. Например, в прошлом году несколько фанатов полтавской «Ворсклы» пришли на игру в футболках с портретом Гитлера и надписью «Мой дедушка — австрийский художник».

*Деятельность организации запрещена в РФ