«Надо признать, что назначение и премьер-министром, и врио министра топлива и энергетики специалистов, которые имели опыт работы в коропорациях, принадлежащих Ринату Ахметову, создает очень специфический фон для восприятия ситуации с остановкой атомных генерирующих мощностей для сохранения генерации угольными ТЭС, которые в основном принадлежат тому же Ринату Ахметову и другим более дорогим в производстве электростанциям», — сообщил Потураев.
Он добавил, что складывающаяся ситуация напоминает ему заговор с целью повысить цены на электроэнергию.
В этой связи он готовит обращение к правительству с требованием объяснить, насколько оправданны эти опасения. По словам Потураева, под документом готовы подписаться несколько десятков «слуг народа».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что кадров в стране нет, поэтому приходится привлекать во власть менеджеров, которые достигли успехов в работе в компаниях местных олигархов.