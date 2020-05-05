Депутаты фракции «Слуга народа» готовят обращение к правительству Украины, требуя объяснить остановку мощностей атомных электростанций в стране. По их мнению, это делается в интересах угольных теплоэлектростанций (ТЭС), которые в основном принадлежат олигарху Ринату Ахметову. Об этом 5 мая в своем Facebook написал нардеп Никита Потураев

«Надо признать, что назначение и премьер-министром, и врио министра топлива и энергетики специалистов, которые имели опыт работы в коропорациях, принадлежащих Ринату Ахметову, создает очень специфический фон для восприятия ситуации с остановкой атомных генерирующих мощностей для сохранения генерации угольными ТЭС, которые в основном принадлежат тому же Ринату Ахметову и другим более дорогим в производстве электростанциям», — сообщил Потураев.

Он добавил, что складывающаяся ситуация напоминает ему заговор с целью повысить цены на электроэнергию. Кран для мирного атома. Как украинский олигарх Ахметов спасает Европу © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

В этой связи он готовит обращение к правительству с требованием объяснить, насколько оправданны эти опасения. По словам Потураева, под документом готовы подписаться несколько десятков «слуг народа».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что кадров в стране нет, поэтому приходится привлекать во власть менеджеров, которые достигли успехов в работе в компаниях местных олигархов.