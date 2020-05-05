Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались силой захватить храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Задубровка Черновицкой области. Подробности происшествия 5 мая приводит сайт Союза православных журналистов

В Польской церкви назвали ПЦУ ряжеными мальчиками с улицы © пресс-служба президента Украины / Михайло Палінчак | пресс-служба президента Украины / Михайло Палінчак | Перейти в фотобанк началось вечером 4 мая. Раскольники предприняли попытку взять штурмом храм в Задубровке, настоятель которого скончался на днях. Для этого они собрали четыре десятка мужчин, одетых в балаклавы и вооруженных дубинками, монтировками, ножами и газовыми баллончиками. Для того чтобы их замыслам никто не помешал, они преградили дорогу в село поваленным деревом.

В этот момент в церкви находились несколько человек, которые решили дать отпор нападавшим, в результате чего один из прихожан получил ранение головы и был госпитализирован. Оставшихся внутри храма людей раскольники пытались заставить выйти наружу, запуская в помещение слезоточивый газ. Кроме того, они принесли с собой болгарку и генератор, чтобы взломать замки, однако генератор заглох, и они стали пытаться снести двери при помощи лома.

Приехавшие сотрудники полиции предпочли активно не вмешиваться в конфликт, после их прибытия на место событий вооруженная толпа свернула все свои действия и беспрепятственно разошлась.

После создания ПЦУ в 2018 году активисты этой псевдорелигиозной организации начали силовые захваты храмов по всей Украине. Нередко такие действия происходят при попустительстве местных властей и правоохранительных органов.