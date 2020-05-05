В Одессе с дома, где в конце 19 века жил известный в будущем идеолог сионизма Владимир Жаботинский, неизвестные похитили установленный в его честь горельеф. Об этом 5 мая сообщает сайт pr.net.ua

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Спустя сто лет, в 1997 году, на здании появилась мемориальная табличка, оформленная в виде бронзового горельефа, который венчает символическая фигура человека, усмиряющего льва. Тогда на открытие из-за границы специально прибыли внук и правнучка Жаботинского.

В августе прошлого года мемориальный знак пострадал в первый раз — вандалы сломали и унесли, предположительно на металлолом, фигуру человека и льва. Теперь же с дома сняли оставшуюся часть горельефа.

Жильцы дома обратились в полицию.