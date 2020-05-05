Будущий идеолог правого сионизма, публицист, журналист и переводчик Владимир (при рождении Вольф, на иврите — Зеэв) Жаботинский родился в 1880 году в Одессе. В 1897 году он жил в доме, который сохранился по сей день и расположен по адресу ул. Еврейская, 1.
Спустя сто лет, в 1997 году, на здании появилась мемориальная табличка, оформленная в виде бронзового горельефа, который венчает символическая фигура человека, усмиряющего льва. Тогда на открытие из-за границы специально прибыли внук и правнучка Жаботинского.
В августе прошлого года мемориальный знак пострадал в первый раз — вандалы сломали и унесли, предположительно на металлолом, фигуру человека и льва. Теперь же с дома сняли оставшуюся часть горельефа.
Жильцы дома обратились в полицию.