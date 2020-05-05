Депутат Верховной Рады Украины Вадим Новинский вечером 4 мая на своей странице в Facebook заявил, что излечился от коронавируса

Депутат Верховной Рады Вадим Новинский заболел коронавирусом © Facebook, Вадим Новинский | Facebook, Вадим Новинский | Перейти в фотобанк

«Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19. После проведенного обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров», — написал Новинский.

Он поблагодарил всех, кто поддерживал его все это время.

«Слава Богу за все! Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавирусом. Христос воскресе!» — добавил депутат.

Некоторое время назад в сети распространились слухи, что коронавирусом переболели или продолжают болеть около 200 народных депутатов украинского парламента. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг эти утверждения. По его словам, среди нардепов максимум 10-15 зараженных.