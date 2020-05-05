Общеизвестно, что коронавирус наиболее опасен для легких человека, однако британские ученые выяснили, что этот вирус может «поселиться» и в других частях человеческого организма. Об этом открытии сообщила газета The Sun

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк решили использовать в своей работе самый мощный микроскоп c камерой, существующий на сегодняшний день. Точность сделанных им изображений в сравнении, например, с камерами популярных смартфонов последних моделей выше в пятьсот и даже тысячу раз.

Так, выяснилось, что коронавирус может активно размножаться в кишечнике, вызывая у человека приступы диареи и другие малоприятные кишечные симптомы. Кроме того, вирус найден в образцах стула.

На настоящий момент в мире выявлено более 3,58 млн подтвержденных диагнозов коронавируса, всего умершими от этой болезни числятся 251 тыс. человек.