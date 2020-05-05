По словам Ермака, глава украинской делегации Леонид Кучма теперь получит заместителя, которым станет вице-премьер Алексей Резников.
Также Киев добавит в каждую подгруппу по еще одному представителю в ранге не ниже замминистра. К работе ТКГ будут также привлечены депутаты Верховной Рады, в частности, руководители нескольких профильных комитетов.
«Мы надеемся что на такое же усиление пойдут и русские. И это значит, что переговоры станут эффективными», — сказал Ермак.
Он добавил, что ранее придать ускорение переговорам планировалось через создание Консультативного совета с представителями ДНР и ЛНР, однако из-за поднявшейся на Украине критики этот вопрос больше не стоит в повестке дня.
Вице-премьер Резников курирует также в украинском правительстве вопросы «временно оккупированных территорий». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, он принадлежит к группе «не очень компетентных людей» среди представителей украинской стороны, которые пытаются помешать договоренностям.